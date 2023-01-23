『JPNオリ盤金文字ラベル‼︎ 細野晴臣 Hosono House【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 20時 37分に出品され04月05日 20時 37分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 73年 JPNオリジナル盤

OFL-10 金文字ラベル ¥2,000表記



73年リリース

細野 晴臣

「Hosono House」



金文字ラベルのオリジナル盤ファーストプレスです。さすが音質はよく、ヴォーカルの鮮明さが際立ってます。

周回クリックあるので、格安にて出品いたします(^^)



シュアM44G 針圧1.5gで試聴確認済みです。

まごころ洗浄済み。



[盤]

基本は綺麗な盤質でノイズもなくオリジナル盤にふさわしく綺麗な音質ですが、side2にキズがあり(画像15)1曲目の後半から2曲目の前半まで断続的にクリック音発生します。



[ジャケット]

スレあり。特にエッジのスレが目立ちます。

シミや裂けはないです。

ペーパースリーブは抜けもなく綺麗です。



あくまで主観ですので、画像にてご納得して頂ければと思います。



複数購入でお値引き致します(^^)

レコードの場合、

2枚で500円

3枚で1000円

4枚で1500円

一枚増えるごとに500円お値引きします！



レコード

Haruomi Hosono

ホソノ ハウス

H91E8-9+LP 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>邦楽 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

レコード

邦楽 タグ JPNオリ盤金文字ラベル‼︎

細野晴臣 Hosono

House