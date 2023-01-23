『【cantáte】 WW II T-Back Jacket【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 01時 23分に出品され03月21日 01時 23分に終了予定です。即決価格は18,330円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANTATE

"WW II T-Back Jacket"

INDIGO / COTTON 100%

40年代に産声を上げた、Levis®の1stモデル

"506XX"の、中でもエクストラサイズと呼ばれている"S506XXE"をモチーフに仕上げたトラッカージャケット。



cliche公式オンラインにて購入。

2回短時間着用したのみになります。



size : 0 (free size)

color : indigo

price : ¥66,000-



サイズ着丈肩幅バスト袖丈

F 60 54 118 58.5



春夏にはパーカーを、秋冬にはニットが着られるようなクラシックフィットで、身幅が広くショート丈のフォルムが特徴的です。

1stらしい内側カフス、下位置に施された胸ポケット、フコントのプリーツなどを踏襲し、背面Tバックで仕上げています。フロントのポケットは4つ、胸ポケットのフラップを無くした点もポイント。

また、1人の職人が縫っているため3日に1着しか作ることが出来ませんが、襟のステッチを敢えて蛇行させ、フロントのプリーツを左右ずらして縫うなど、細かい部分に拘って仕上げています。



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カンタータ リーバイス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【cantáte】

WW

II

T-Back

Jacket