『ヒステリックグラマー キムタク着用 ベロア スカジャン ブルゾン 刺繍 ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 18時 58分に出品され03月17日 18時 58分に終了予定です。即決価格は16,183円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。





●ブランド

HYSTERIC GLAMOUR

ヒステリックグラマー



●商品説明

ベロア 別珍 キルティング スカジャン ブルゾン スーベニアジャケット 0213AB11 刺繍 虎 タイガー ネイビー

色違い、木村拓哉さん(キムタク)着用



●サイズ：S

肩幅：約41cm

身幅：約49cm

総丈：約59cm

袖丈：約61.5cm

多少の誤差が生じる可能性があります。

ご了承ください。



●状態

若干使用感はありますが、目立つダメージ汚れなく比較的キレイなお品です。



●購入先

ブランド買取店、ネットストア等

鑑定済商品です





【注意事項】

●採寸は床置き実寸となります。

サイズ違いでの返品交換はできませんので、しっかりご確認お願い致します。

●商品はコンパクトに畳んでの発送となります。保管上あるいは梱包の際のシワ等はご了承ください。

●光の加減で実際のカラーと写真が異なる可能性があります。

●2-3日以内に簡易包装にて発送致します。

●ほつれ、汚れ等の見落としがある可能性もあります。

●古着USED品のためご理解の上でご購入をお願い致します。





#ひつじ堂メンズ



素材...別珍/ベロア



管理番号：244201-2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヒステリックグラマー

キムタク着用

ベロア

スカジャン

ブルゾン

刺繍

ネイビー