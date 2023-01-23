『PXG キャディバッグ ゴルフバッグ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 23時 18分に出品され03月24日 23時 18分に終了予定です。即決価格は18,260円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用



口枠:５分割



素材：PUレザー

重量：約4.3㎏



海外モデル輸入品の為、

非常に細かいキズ、スレ等を気にされる神経質な方のご購入はご遠慮ください。

デザインやタグ表記など日本国内の商品とは異なる場合がある

ご理解できる方のみご購入お願い致します。



アイテム···キャディバッグ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用