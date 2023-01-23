『ヒグチユウコ*Tシャツ*CIRCUSロゴ白*Mサイズ*アーカイブ品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 59分に出品され03月20日 12時 59分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヒグチユウコさん

アーカイブ品

再販なし



★Tシャツ

『CIRCUSロゴ白』

【サイズ】Mサイズ



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ボリス雑貨店のオンラインショップで購入しました。

勿体無くて使えず、コレクションになってしまっているので、今回コレクション整理の為に出品いたします。

袋に入ったまま暗所にて保管しておりました、未開封なので初期不良などについてはご容赦ください。

宜しくお願いいたします(ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾

発送時は折り畳んでゆうパケットポストを予定しております。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ヒグチユウコ*Tシャツ*CIRCUSロゴ白*Mサイズ*アーカイブ品