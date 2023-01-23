『新品 29.5cm NIKE ナイキ エアジョーダン1 ミッド JORDAN 1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 01分に出品され03月07日 10時 01分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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メンズモデル

品名・・・エア ジョーダン 1 MID

サイズ・・29.5cm

素材・・・天然皮革 合成皮革 合成繊維/ゴム底

カラー・・WHITE/BLACK/BRIGHT CONCORD/TRUE RE

箱なし





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〈商品説明〉

オリジナルのAJ1をイメージしたミッドトップエディション。人気のアイコニックなスタイルはそのままに、選り抜きのカラーと張りのあるレザーが個性をアピールします。



Y2S4516248

スニーカー

QDファッション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品

29.5cm

NIKE

ナイキ

エアジョーダン1

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JORDAN

1