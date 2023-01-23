『PORTER タンカー ショルダー ブラック 新品未使用級 メンズ S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 19時 59分に出品され03月04日 19時 59分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。





⭐️値引き大歓迎です‼️

過度な値引きは出来ませんが、希望をお伝えください！出来るだけ頑張らせて頂きます！



●説明 PORTERタンカーショルダーバッグ 2層 Sサイズ カラー:ブラック 新品購入後使用する事なく出品いたします。キズ汚れなく新品に近い状態でお使い頂けます。



●サイズ：



【カバン】

タ テ： 16cm

ヨ コ： 26cm

マ チ： 8cm

持ち手： cm ショルダー: cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●状態 【 S 】



ランク説明

Ｎ：新品・未使用品

Ｓ：新古品または新品同様、未使用に近い物

Ａ：多少使用感はあるが、外見は状態の良い物

Ｂ：多少の劣化、傷、汚れはあるが使用するには問題のない物

Ｃ：使用感、劣化も多い物

J：ジャンク品



ブランド品に関しては 古物オークション 直営店、鑑定士ショップからの購入品以外の出品は行いませんので、ご安心ください ブランド鑑定済

喫煙者いません ペットもいません

専有の部屋で商品管理しています。



●発送方法

・匿名で発送いたします。

・ラクラク便 ゆうゆう便で発送いたします。

・水濡れ防止でビニールの袋に入れたのち、

不織布収納袋 プチプチシート

段ボール ビニール袋 紙袋 に梱包して発送します。

・梱包サイズの都合上、圧縮して包装します。商品到着後、袋を開けると空気が入り、元の状態に戻りますがシワなどが残る場合がありますので、あらかじめご了承ください。



●その他、注意事項

・発送は、翌日配送を心がけていますが、仕事出張等により翌日発送ができない場合がありますのでメッセージ等で確認頂けると助かります。

・メッセージは最速で返す事を心がけていますが仕事のタイミング等で遅れる事もございますご了承ください。

・細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

・返品等の場合にはメルカリルールに基づいて

しっかりと対応いたします。

・配送中のトラブルに対しては保証できません





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

タンカー ショルダー ブラック 新品未使用級 メンズ S