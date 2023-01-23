『【SITA PARANTICA】 Ultrasuedeカナグツキミニトートバック【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 23時 07分に出品され03月10日 23時 07分に終了予定です。即決価格は14,650円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MUSE de Deuxieme Classe

【SITA PARANTICA/シータパランティカ】

Ultrasuede カナグツキミニトートバック

カラー ベージュB

タグ付き新品未使用





新品未使用ですが一度人手に渡った物である事をご理解の上ご購入ください。



コンパクトに畳んでお送りします。









大人気のSITA PARANTICAに別注した雰囲気の出るミニトート。



普段使いにちょうど良い、小ぶりなサイズの金具付きトート。

今回素材に選んだウルトラスエードは、最先端の繊維技術を駆使した、高感度・高機能スエード調人口皮革。

ソフトで上質な手触りと、まるでスウェードのような質感が高級感があります。

カジュアルすぎず、冬のスタイリングもぴったりな大人のためのミニトートです。





【SITA PARANTICA/シータパランティカ】

革縫製、鋲打、革鞣し染色、鋲付属製造など、確かな技術を持つ職人集団による服飾雑貨、スタッズワークのレーベル「SUNDAY’S WORKER 」からブランド名を変え、2013SSより新たなレーベルとして始動。





※サイズについて

弊社販売サイズ：メーカーサイズ

フリー（999）：F



※カラーについて

弊社販売カラー名：メーカーカラー名

ブラック（001）：BLACK

グレーC（009）：DARK GREGE

ブラウン（020）：COFFEE BEAN

ベージュB（029）：STONE



※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。

またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミューズドゥドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【SITA

PARANTICA】

Ultrasuedeカナグツキミニトートバック