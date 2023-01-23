『美品Jabra Elite10 完全ワイヤレスイヤホン マットブラック国内正規品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月15日 13時 05分に出品され05月15日 13時 05分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 その他特徴...ノイズキャンセリング



Amazonにて購入しました。

正規品です。正常動作確認済みです。

色はAmazon限定のチタニウムブラックです。



屋内のみの使用で、使用時間は10時間程度です。

特に目立つキズ等ありませんが、ハードケースにしまう際にケースの上部に少しカスリのようなものがあります。他は写真のようにキレイな状態です。



箱等全て完備しており、付属品は未使用です。



よろしければご検討お願いします。

基本即日発送します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャブラ