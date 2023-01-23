『製氷機 製氷機家庭用小型高速製氷機コンパクト自動製氷機最短6分で製氷(ホワイト)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 12分に出品され03月15日 02時 12分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格10124円
510 入札履歴
終了
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