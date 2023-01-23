『製氷機 製氷機家庭用小型高速製氷機コンパクト自動製氷機最短6分で製氷(ホワイト)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 12分に出品され03月15日 02時 12分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1.【高速製氷 - 6分で9個の氷を製造】当社の高速製氷機は、わずか6分で9個の氷を製造でき、1日で最大15kgの氷を生産します。この小型製氷機があれば、快適で便利な生活を実現します。

2.【大小の氷選択可能、欠水と満氷の提示機能】ニーズに応じて小さな氷または大きな氷を選ぶことができます。6分で作られる小さな氷は飲み物を素早く冷やし、8分で作られる大きな氷は冷たさを長持ちさせます。1.6Lの大容量水タンクはより多くの氷を保管できます。製氷機家庭用は欠水と満氷の提示機能があり、赤外線センサーで氷が満杯になると自動的に停止します。

3.【自動清浄機能と節電設計】高速製氷機はワンタッチで自動清浄機能を起動できます。ボタンを3秒間押すだけで自動清浄モードが開始され、10分間で洗浄が完了します。内部を清潔に保つことができます。平均消費電力はわずか130W、1日の電気代は18円以下で、環境にも財布にも優しい節約型設計です。

4.【高品質な素材と健康・安全性】製氷機家庭用は高品質の食品グレードABS素材を採用し、食品グレードの素材で作られた氷は健康と安全を確保します。透明な大窓から内部の製氷状況を簡単に確認できます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫 商品の状態: 新品、未使用