『SNIDEL 深Vニットセットキャミワンピース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 17時 46分に出品され03月06日 17時 46分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PNK 0サイズ

去年冬に購入し2〜3回着用。

中古品のため、ニットの毛羽立ち等気になる方、神経質な方はご遠慮ください。

配送中のシワ等ご容赦ください



カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ SNIDEL

深Vニットセットキャミワンピース