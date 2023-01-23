『ReFa ヘアドライヤー シルバー 本体【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 13時 50分に出品され03月18日 13時 50分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

ReFaヘアドライヤースマート



【購入時期】

2023年1月



【付属品】

本体、箱、説明書、ギャランティカード、保証書



【状態】

2022年製

日常的に使用していたため、使用時落下したこともありました。2〜3ヶ月前より電源を入れてすぐに使用できる時もあれば、何度かコードを刺し直さないと使用できない時があります。フィルターカバーを外さないと、正常に動かないことが多くなりました。



【ブランドの魅力】

ReFaは、美容機器の高級ブランドとして知られ、特にそのデザインと機能性が評価されています。



【製品の特徴】

このヘアドライヤーは、シルバーの洗練されたデザインが特徴で、インテリアにもマッチします。付属の箱と袋があり、ギフトにも最適です。



【使用感】

軽量で扱いやすく、髪を素早く乾かすことができるため、忙しい朝にもぴったりです。



- ブランド: ReFa

- 色: シルバー

- 付属品: 箱、袋

- タイプ: ヘアドライヤー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 全体的に状態が悪い