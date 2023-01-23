『人気モデル ポーター タンゴ トートバッグ 70周年モデル 吉田カバン 8924【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 03時 11分に出品され03月25日 03時 11分に終了予定です。即決価格は10,192円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気モデル PORTER ポーター タンゴ TANGO トートバッグ Mサイズ 70周年記念モデル ブラック メンズ レディース 財布 吉田カバン 8924







ご覧頂きましてありがとうございます





吉田カバン70周年を記念して作られたPORTER ポーターの限定トートバッグ TANGO BLACK



軽量で丈夫な水に強い素材を使用し、シックなブラックストライプがとってもおしゃれ！



たくさん収納できるので、お仕事用や普段の外出にもお使いいただけます。





形崩れなく、キレイな状態です(^^)







※肩掛け可能











●カラー: ブラック



●外側 ポケット×8、内側 ファスナー付きポケット×1、ポケット×2、ペンポケット×3



◇素材：表：ポリエステルクレープ（ポリエステルちりめん） 裏：420デニールナイロンオックス



◇サイズ：約 横幅36×縦26×マチ13（cm）



◇生産国：日本







PORTER ポーターやPaulSmith ポールスミス、DIESEL(ディーゼル）BURBERRY（バーバリー）ヴィヴィアンウエストウッド好きな方にもおすすめ





長財布、２つ折り財布、トートバッグやリュックサック、サコッシュ、ショルダーバッグ、ビジネスバッグ、ブリーフケース、ウエストバッグ、ウエストポーチ、ボディーバッグ、名刺入れ、キーケース、Tシャツなども出品しておりますのでご覧ください





商品に関しては、画像にて判断お願い致します。



素人検品の為、見落としている場合がございますのでご了承ください。



バッグ類は折りたたんで発送致します。



神経質の方はお控えください。





03104511010163 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 人気モデル

ポーター

タンゴ

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70周年モデル

吉田カバン

8924