『【美品】 q bag paris nest bon ラテ qbag ネストボン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 00時 53分に出品され03月26日 00時 53分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：qbag paris nest bon

商品：ネストジップボン

カラー：ラテ

定価：14,199円





2024年9月末公式店で購入され、ほぼ未使用で出品されていたものを購入しました。



購入後、短時間2回のみ使用しました。

他のものを使用することが多いため出品いたします。



ほぼ未使用で綺麗な状態です。

新品ではないため、ご理解ある方のご購入よろしくお願いいたします。



ペット、喫煙者いません。

なるべく小さくして発送させていただきます。



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#ラテ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】

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