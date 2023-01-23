『antiqua KINU フード付き ポンチョコート ポンチョ USED【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 23分に出品され03月12日 15時 23分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 USEDのため多少の毛羽立ちや毛玉、色褪せ等あると思いますがまだまだ着用出来る可愛いポンチョです(*^^*)



手持ちのバッグとの相性が悪く着る機会があまりなくなったのとアウターが増えすぎたため出品します。ただ少し迷いがあるため今のところお値下げは考えておりませんm(_ _)m







モードなアウターをフードでカジュアルダウン。

進化系、フード付きポンチョコート。



大人可愛いシルエット、モード感あるスタイリッシュさが絶妙な掛け合わせ。

さらっと羽織るだけでお洒落な雰囲気たっぷりになるポンチョです。



≪DETAIL≫

・たっぷりワイドなポンチョシルエットで厚手のニットも着込める身幅。

・表にステッチが出ない、すっきりとした拘りのデザイン。

・着脱が簡単なマグネットボタン。

・ウエストマークでメリハリをつけスタイルアップも。

・スタンドカラーで洗練された印象に。



≪FABRIC≫

・風合い抜群で温かさもあるウール混の高見え素材を贅沢に使用。

・チクチクしにくく毛玉ができにくいのでお手入れも簡単。

・裏地付きで着心地も抜群。

・マーブル模様のバックルはアンティークな雰囲気を演出。



≪COLOR≫

ブラック の1色展開！



≪SIZE≫

FREE



カラー···ブラック





季節感···秋



季節感···冬,秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アンティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ antiqua

KINU

フード付き

ポンチョコート

ポンチョ

USED