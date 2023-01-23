『MAXMARA ロングコート 黒 38 アンゴラ混【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 02時 53分に出品され04月14日 02時 53分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAXMARAのロングコートです。



カラーはブラック

サイズは38です。



中のボタンが一つだけ緩いのでお安くしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MAXMARA

ロングコート 黒 38

アンゴラ混