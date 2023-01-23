『定価８万 未使用 ゴールド ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 17時 06分に出品され04月02日 17時 06分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラスベガスのブティックにて購入致しました、未使用のお品です。

498ドルでした。



取って回り 66センチ

縦60センチ

横55センチ

ややブロンズがかったゴールド



軽くて使いやすそうです。

テイストが変わったため、出品させていただきます。よろしくお願い致します。



郵送の際は、ある程度畳み、お送りします。よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 定価８万 未使用 ゴールド ショルダーバッグ