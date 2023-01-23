『希少ラッキージョン ショルダーレザーバッグ （人気！３ヶ月待ちの商品）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 52分に出品され03月05日 20時 52分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少（メーカーソールドアウト）「未だ未だ存分に使えるラッキージョン」経年変化を感じて下さい！



A4ファイルがスムーズに入るサイズで、フロントの２ポケットは小物の区分もしやすく、まちも少し広めで ビジネスライクにも使えるバッグです。使い込むほどに味が出て、一枚革の手縫いの最高級革のバッグを存分に楽しんでいただけます。2つの大型コンチョが付いてます。５年前にショップで８万程で購入しました。写真が全てです。傷、スレ、シミは味と捉え、神経質な方はご購入をお控え下さい。（size; 28cmx38cmx10cm） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ラッキージョン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 希少ラッキージョン ショルダーレザーバッグ

（人気！３ヶ月待ちの商品）