『SHOKZ OPENRUN PRO ブルー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 16分に出品され03月23日 19時 16分に終了予定です。即決価格は9,047円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入したときと同様に本体、専用充電ケーブル、ケース付きです。説明書や保証書も付いております。全ておつけします。購入時期は2024年8月です。

5回ほど使用しました。動作確認済みです。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし