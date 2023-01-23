『ペガサス様 専用フーディ XL ダウンジャケット パーカー ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 18時 13分に出品され04月07日 18時 13分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 早期発送✨

750＋フィル

サイズXL

肩幅51 身幅60 着丈66 裄丈84 袖丈65

状態良好

※176センチ70キロ着用でインナーに厚手を仕込んでも若干余裕ありました。

よろしくお願いいたします。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ペガサス様

専用フーディ

XL

ダウンジャケット

パーカー

ブラック