『新品未使用 dinos ディノス 千秋プロデュース ショルダーバッグ グレージュ【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 19時 13分に出品され03月09日 19時 13分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ディノス dinos

グレー グレージュ トープ

新品未使用

ショルダーバッグ

千秋プロデュース

カメラバッグ

12ポケット



★サイズ

・幅25.5cm

・高さ15.5cm

・マチ13cm

・ショルダーストラップ長さ 最小 65~ 最大113cm(３cm間隔で調節可)

・重さ約600g



★素材

・表面：牛革（イタリアンレザー・シュリンク型押し）

・内部：ポリエステル



★仕様

・ダブルファスナー式開閉

・内部：渡しベルト式ポケット×1・ファスナーポケット×1・フラップ付きポケット×1・ホック付きポケット×1・オープンポケット×4・隠しポケット×1

・外部：ホック付きポケット×1・オープンポケット×2



★発送

らくらくメルカリ便を予定しております



タレントの千秋さんプロデュースの12ポケットバッグになります。



ポケットが多いのでカバンの中が散らかりがちな人にはピッタリ^_^

底のポケットにSuicaなどを入れるとカードを取り出さずに改札を通過できます✨️



素材...本革

カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ディノス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用 dinos ディノス 千秋プロデュース ショルダーバッグ グレージュ