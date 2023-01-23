『美品★ドゥロワー カシミヤシルクニット グリーン １【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 05時 20分に出品され04月08日 05時 20分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ドゥロワーの定番、カシミヤシルクのニットです。

2度短時間着用したのち、クリーニング済。



カラー∶グリーン

サイズ∶１

価格∶5万円弱くらいだったと思います。



★実際のお色は、1枚目の画像が近いと思います。

★個人情報保護のため、クリーニングタグは外して発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美品★ドゥロワー

カシミヤシルクニット グリーン １