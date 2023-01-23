『【希少】アドーア⭐️定価30万超 リアルムートンジャケット ADORE 38【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 08時 13分に出品され03月28日 08時 13分に終了予定です。即決価格は35,112円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ﻿

今では希少なリアルファーのムートンコートです。



肌触りなめらかな羊革とのコンビで、流行りもなく一生物のアイテムです。



リアルだからこその上品さと暖かさが、唯一無二のお品物！





フード付きでキレイめになりすぎず、アドーアらしい大人のカジュアルを実現してくれます。







レザー特有の着用に伴う使用感はわずかにございますが、全体的に美品です。



あくまでも個人所有・ユーズドをご理解の上、購入をご検討下さいませ。





※※ 他サイトにも出品中のため、出品を取下げる場合がございます ご了承下さいませ。









◆サイズ：38

◆カラー：オフホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アドーア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【希少】アドーア⭐️定価30万超

リアルムートンジャケット

ADORE

38