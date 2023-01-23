『美品 PRANK PROJECT Docking Mesh Bustier【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 09時 41分に出品され03月12日 09時 41分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRANK PROJECT (プランクプロジェクト)

Docking Mesh Bister

ドッキングメッシュビスチェ

定価¥19,800



カラー:ブラック

サイズ:36



公式オンラインで購入。

1回短時間着用。

似合わなかったので出品です。

神経質な方はご遠慮ください。



シャツやブラウスの上から

レイヤードして着たりできて可愛いです。



発送時は折りたたんで梱包します。



値下げ×

即購入○



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ー Fabric ー

二重組織の膨らみのあるメッシュ素材を使用。

上側にはまた別の二重織のカルゼ素材を使用し、コントラストをつけたビスチェ。

センターラインには芯があり、型崩れしないようにシルエットが保てるのも魅力。

左サイドのジップで着脱のしやすさもポイント。



ー Style ー

メッシュ部分が透けている為、中にレイヤードしたアイテムの透け感があり重ね甲斐のあるビスチェ。

遊びアイテムとしてシャツはもちろん、スウェット、ジャケット、ジャージートップスなどに合わせてオールシーズン使える一着。

後ろベルトでサイズ調整が可能で、インするアイテムも様々なものと合わせられる。



●サイズ36

着丈約20.5

バスト約74

裾幅33 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 美品

PRANK

PROJECT

Docking

Mesh

Bustier