『CELFORD EC限定 ビジュースタッズポシェット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 00分に出品され03月18日 22時 00分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色 PNK

縦14cm

横18cm

持ち手15cm

ショルダー(最大113.5cm)



完売しているバッグです

状態 新品未使用 (タグ切ってしまいました)



自宅保管の為、神経質な方は御遠慮下さい

返品一切受け付けません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セルフォード

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELFORD

EC限定

ビジュースタッズポシェット