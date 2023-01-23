『メンズ ベロア チェック柄 テーラードジャケット ヴィンテージ 一点物 希少【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 22時 10分に出品され04月25日 22時 10分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪



ベロア生地のチェック柄テーラードジャケットです。

イベントで2〜3回程度着用いたしました。

ですので状態はかなり綺麗だと思います。

ですがあくまで新品ではございませんので神経質な方はご遠慮下さいませ。



#yyyメンズ



☆値段交渉について



即購入の方限定で値引き交渉承ります^ ^

またフォローして頂いた方値引きさせていただきますのでその際はコメントでフォローしましたと一声お声がけくださいませ♪

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1,000円以上→100円引き

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※上記のように1000毎に100円引きします



購入前にフォロー割とコメントをお願い致します。

※購入前でなければ割引できませんのでご注意下さい。





☆サイズ

・サイズ



☆平置き

上着

・着丈 約 72

・身幅 約 53

・袖丈 約 60

・肩幅 約46

パンツ

・ウエスト 約

・丈 約

・股下 約





☆その他、注意事項

・新品も多いいですが古着ですので多少の着用感や

細かな汚れなどがある場合がございます

・素人の採寸ですので多少の誤差はございます。

・使用感は人によって感じ方に差があるので

気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。



#メンズスーツ

#セットアップ

#スーツ



他にもPROPORTION BODY DRESSING/NATURAL BEAUTY BASIC/Rirandture/Apuweiser-riche/JUSGLITTY/MISCH MASCH/SNIDEL/tocco closet/Gelato Pique/Feroux/MIIA/UNITED ARROWS/MAJESTIC leg0N/ROPE/23区/FRAY I.D/mystic/champion/ZARA/Burberry/COACH/schtto/

などなど様々なブランド販売もしていますので

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862 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

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メンズ

ジャケット・アウター タグ メンズ ベロア チェック柄 テーラードジャケット ヴィンテージ 一点物 希少