『Burbery バーバリー ファッションスウェットシャツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 46分に出品され03月10日 18時 46分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

友人からのプレゼントでしたが、あまり気に入らなかったのと、自分には似合わなかったので出品しました。

どこで買えるかわからないので、正規品をお求めの方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。神経質な方は購入しないでください

発送後の返品返金は受け付けておりません。不可ですのでよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

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