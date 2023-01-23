『新品⬛︎カンケンリュック⬛︎フェールラーベン⬛︎23510⬛︎グリーン⬛︎16L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 52分に出品され03月12日 10時 52分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大幅なお値下げはできませんが、

価格交渉OKです✨





⬛︎ブランド

FJALL RAVEN

フェールラーベン



⬛︎商品名

リュック

バックパック



⬛︎品番

23510



⬛︎カラー

グリーン

ブラウン



⬛︎サイズ

16L

タテ...約38cm

ヨコ...約27cm

マチ...約13cm



⬛︎状態

新品未使用タグ付きです✨





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カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェールラーベンカンケン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品⬛︎カンケンリュック⬛︎フェールラーベン⬛︎23510⬛︎グリーン⬛︎16L