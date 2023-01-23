『logicool MX Keys Mini for Mac+Logibolt付属【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 05時 19分に出品され03月11日 05時 19分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年4月に購入。

使用は1ヵ月くらいのほんの少しの期間使用しています。

ゲーム用途に合わず、すぐにゲーミングキーボードを購入し、物置に保管していました。キーボード沼にはハマった時に衝動買いしたものです。

使用機会がない状態でしたので出品いたします。



接続用のLogiBolt USBドングル(別売り)もお付けします。

使用歴が短くほぼ未使用に近い状態です。



【高性能キーボード】

MX Keys Mini for Macは、快適なタイピング体験を提供するために設計されています。薄型のデザインと静音性に優れたキーが特徴で、長時間の使用でも疲れにくいです。



【多機能性】

このキーボードは、Mac専用に最適化されており、各種ショートカットキーが搭載されています。Bluetooth接続により、ワイヤレスでの使用が可能です。



【コンパクトなデザイン】

省スペース設計で、デスク上のスペースを有効活用できます。持ち運びにも便利なサイズです。



- モデル: MX Keys Mini for Mac

- ブランド: logicool

- 付属品: USBケーブル、取扱説明書

- 配列: 日本語配列

- 型番: MX Keys Mini for Mac



ご覧いただきありがとうございます。

Logiboltドングルもお付けします。

接続形式...ワイヤレス(Bluetooth)

キースイッチ...パンタグラフ

キーボード配列...日本語

キーボード/サイズ...テンキーレス

キーボード/タイプ...コンパクト

機能...Bluetooth Connection

接続方法...Bluetooth + Logi Bolt USBレシーバー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロジクール