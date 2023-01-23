『cvtvlist usual crew neck サイズ1 bleach【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 08時 30分に出品され04月17日 08時 30分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カタリストのブリーチクルーネックです！

季節を考え、トップスのみの出品になります。

ポップアップ限定で発売された物と思います！



タグ付き 新品です。

サイズ1

宜しくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ cvtvlist

usual

crew

neck

サイズ1

bleach