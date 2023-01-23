『CHALLENGER ☓ Manhattan Portage バッグ 新品未使用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 15時 37分に出品され05月09日 15時 37分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHALLENGER ☓ Manhattan Portage



新品未使用品



マンハッタンポーテージ



メッセンジャーバッグ



Nylon Messenger Bag Flap Zipper Pocket CHALLENGER



MP1603FZPCHALLENGER



COLOR BLACK



サイズ



幅(トップ)29cm

高さ18cm

マチ11cm

重量約320g 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: チャレンジャー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ CHALLENGER

☓

Manhattan

Portage バッグ 新品未使用