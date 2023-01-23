『kk Burberry バーバリー モノグラム AirPods ケース 箱無し【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 51分に出品され03月15日 13時 51分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大きな汚れはありません

金属部分に細かい傷あり

箱等付属無し





状態は写真をご確認ください◎



他の商品と同梱可能です◎まとめ売り

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‎》頂き物のため購入時期は不明です

‎》自宅保管のため神経質な方ご遠慮ください

‎》簡易包装し発送いたします

》先購入優先のため早い者勝ちとなります

》取り置きは致しかねます



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エアポッツ イヤフォンケース ケース イヤホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー