『アンカー Anker Soundcore Liberty 4 ワイヤレスイヤホン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 19時 16分に出品され04月18日 19時 16分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Anker Soundcore Liberty 4のブラックのワイヤレスイヤホンになります。



コレクションしておりました。



この度、Anker Soundcore Liberty 4 proを購入したため、こちらを誰かに使ってもらえたらなと思います。



最新のバージョンにはしてあります。



一度だけ使っています。



Amazonで購入したケースがあったのでおつけます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アンカー