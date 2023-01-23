『紙袋あり☆COACH/コーチ ボディバッグ F37594 ブラック メンズバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 12分に出品され03月22日 12時 12分に終了予定です。即決価格は9,523円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。



コーチ COACH ベルトバッグ



【品番】F37594



【商品状態】 新品未使用



【サイズ】 約横幅：26cm 高さ：16cm マチ：6cm ショルダー：70cm～97cm



【カラー】 ブラック



【素材】 レザー



【仕様】 間口：ファスナー開閉×2

前面：ファスナーポケット×1 内部：オープンポケット×3 ショルダーストラップ：長さ調節可能

●コーチの長財布が入ります



【購入場所】アメリカアウトレットショップ



【付属品】 ケアカード、保存袋、紙袋など



アウトレット品:アウトレットとは大きな傷はないが生産過剰になった商品、ご使用上問題のない程度の傷、革製のタグがない、など様々な理由によりコーチ直営のアウトレット店で販売されている商品となります。その分、お安くさせていただいておりますのでご了承の上、ご購入くださいませ。



出品した商品について:日本及びアメリカのCOACH正規アウトレットショップにて購入したものになります。正規品となります。ケアカードは付属しており、日本国内並びに海外でも有料にてケアを受ける事も可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 紙袋あり☆COACH/コーチ

ボディバッグ

F37594

ブラック

メンズバッグ