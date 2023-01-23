『＜UGG＞ウルトラミニ プラットフォーム ブーツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 02分に出品され03月23日 06時 02分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着のみ。

海外から個人輸入した商品です。

日本でこの色の取り扱いはあまりないようです。



UGG CLASSIC ULTRA MINI PLATFORM BOOT

アグ クラシック ウルトラ ミニ プラットフォーム



カラー : BURNT CEDAR

サイズ ：US6(23-23.5cm)



箱あり



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カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ ＜UGG＞ウルトラミニ

プラットフォーム

ブーツ