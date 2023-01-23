『AVIREX USA MA-1 フライトジャケット アーチロゴ リバーシブル黒M【お歳暮】』はヤフオクでから02月13日 15時 38分に出品され02月13日 15時 38分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆即購入OKです！



●サイズ：タグ表記 Lサイズ

肩幅 44cm

身幅 52cm

着丈 61cm

袖丈 57cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：

表地 ナイロン100%

裏地 ポリエステル100%

中綿 ポリエステル 100%



●購入元

某大手リサイクルショップ



●状態：

バックプリントロゴの部分が一部剥がれています。

※写真をご確認ください。

その他、目立った汚れや傷は見当たらず美品な状態だと思います。 ただ中古品の為ご理解の上ご購入お願い致します。



折り畳んで発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AVIREX

USA

MA-1

フライトジャケット

アーチロゴ

リバーシブル黒M