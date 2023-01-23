『【革の鞄】A4サイズのビジネス鞄【鍵付き】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 13時 25分に出品され04月19日 13時 25分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年亡くなった父が使っていたビジネス鞄です。

鍵付きです。



ブランドや元値もわからないものですが、卸屋の父が大切に使っていたものなので、良いものなのかな？と思います。



⚫︎いいね！やビュアーが増える事より、商品が円滑に販売できる事の方が嬉しいですので、【購入希望金額登録】や【お値引き交渉】大歓迎です。



⚫︎見えにくい・気になる箇所などあればお気軽にコメントください！写真追加いたします(^^)



⚫︎お写真追加や値下げ交渉したから【必ず買わないといけない】なんてことはありません！！

お互いの許容範囲を話して、検討していただいて、納得して購入いただければと思います⭐︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【革の鞄】A4サイズのビジネス鞄【鍵付き】