『【BALENCIAGA】ネイビー・スモールカバス【ハンドバッグ】【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 14時 37分に出品され04月14日 14時 37分に終了予定です。即決価格は43,400円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
新品！クロシェミニバック マルチマーケットハンモックミニ
¥ 12350
Louis Vuitton ボストンバッグ 大
¥ 10270
エコバッグ バッグinバッグ コンパクト ノベルティ
¥ 3900000
ルイヴィトン ポーチ 赤 LOUIS VUITTON コスメポーチ 化粧品入れ
¥ 12500
Salvatore Ferragamo フェラガモ 2wayバッグ エレファン
¥ 10650
新品MARC JACOBS J マーク ショルダー バッグ カラーRose
¥ 13000
【美品】PRADA×プラダ 2WayA4収納可能ギャザートートバッグ
¥ 26818
トプアンドロードストーン ペンタゴン
¥ 7020
GUCCI グッチ GGスプリーム タイガーヘッド ショルダーバッグ ベージュ
¥ 47500
CÉLINE マイクロラゲージ ブラウン・ネイビー・グレージュ
¥ 34750
【美品】イルビゾンテ レザー 本革 ショルダーバッグ クロスボディ ブラック
¥ 10400
2024 春夏 vasic petti ヴァジック キャンバス トート
¥ 11050
エルベシャプリエビッグポシェット（黒）
¥ 12285
BURBERRY バーバリー ノバチェック コットンキャンバス トートバッグ
¥ 13100
極美品✨エンダースキーマ one side belt bag ショルダーバッグ
¥ 12940
イブサンローラン トートバッグ
¥ 30600
ファミリア＊キャトルレーヴ コラボ マチ付巾着バッグ 宝塚 ビオラちゃん
¥ 10919
PRADA プラダ カーフスキンバッグ パンプキンシリーズ ブラック レア物
¥ 48450
落札価格43400円
311 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！