『【BALENCIAGA】ネイビー・スモールカバス【ハンドバッグ】【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 14時 37分に出品され04月14日 14時 37分に終了予定です。即決価格は43,400円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バレンシアガのハンドバッグ『ネイビー・スモールカバス』です。





◆コンディション◆

・ご使用時に大きく目立つようなダメージは見られません。





◆画像についてのご注意◆

デジカメでの商品の撮影環境やお使いのモニター環境により、

実物の色と若干異なる場合がございますので予めご了承ください。





ブランドBALENCIAGA/バレンシアガ

参考価格127,600円(税込)

型番339933AQ38N1108

素材キャンバス×カーフスキン

カラーグレー

サイズ約W29×H22×D15cm

持ち手：約41cm

ポーチ：約W22×H13.5cm

仕様オープン開閉式

付属品保存袋・ポーチ・ショップカード









【デザイン】

このBALENCIAGAのハンドバッグは、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。グレーのキャンバス素材は、どんなスタイルにも合わせやすく、日常使いに最適です。



【機能性】

バッグには便利なポーチが付属しており、小物の整理に役立ちます。持ち手はしっかりしており、持ち運びも快適です。



【ブランドの魅力】

BALENCIAGAは、ファッション界での地位を確立したラグジュアリーブランドです。このバッグは、そのスタイルと品質を象徴しています。



- ブランド: BALENCIAGA

- 色: グレー

- 素材: キャンバス

- サイズ: 大

- ロゴ: BALENCIAGA

- 付属品: ポーチ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【BALENCIAGA】ネイビー・スモールカバス【ハンドバッグ】