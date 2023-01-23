『A704【人気Lサイズ】ケンゾー 刺繍ロゴ パーカー プルオーバー 希少 美品【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 04時 51分に出品され04月04日 04時 51分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎商品説明

KENZO / ケンゾー

パーカー プルオーバー 刺繍 タイガー



⚫︎サイズ

L



⚫︎実寸サイズ(平置き)cm

着丈→67

肩幅→48

身幅→55

袖丈→69



多少の誤差はご了承下さい。



⚫︎カラー

ブラック / 黒色



⚫︎素材

コットン100%



⚫︎状態

色褪せもほとんどなく美品です^ ^



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A704108 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ケンゾー

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トップス タグ A704【人気Lサイズ】ケンゾー 刺繍ロゴ パーカー プルオーバー 希少 美品