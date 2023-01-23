『callaway PALADYMキャロウェイ パラダイム ウェッジ 56° A【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 32分に出品され03月30日 12時 32分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。



キャロウェイ パラダイム ウェッジ

PARADYM MAX FAST 56°



フレックス A

利き腕 右



キャロウェイオンラインストアで購入しましたが、使用していないので、ほぼ新品です。

ただし、あくまで中古となりますので目立たない小傷がある可能性があります。

ご理解ある方いかがでしょうか。



硬さ···A(M-34/R-2)



利き腕···右 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: キャロウェイゴルフ