『東プレ RealForce R3S 日本語配列 有線 黒 静音 変荷重【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 18時 30分に出品され04月06日 18時 30分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 東プレ リアルフォースR3SA12 フルサイズ 有線 日本語配列 ブラック 静音 変荷重モデルです。



購入して約半年使用しました。機能には全く問題ありません。多少の使用感はありますが、目立つ汚れや傷はありません。



箱や取説などはありません。アプリはダウンロードしてご利用下さい。配送は消毒清掃の上で、別の箱にプチプチ梱包にて送ります。



テンキー無しのキーボードに乗り換えましたので出品します。



キーボード配列···日本語



キースイッチ···静電容量無接点方式



接続形式···有線 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リアルフォース