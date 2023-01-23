『ace. コーナーストーン2-Z スーツケース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 01時 26分に出品され03月28日 01時 26分に終了予定です。即決価格は10,100円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！！



コメントにて希望の金額を教えてください。

なるべく対応いたします☺︎☺︎



ブランド

ace. エース



商品

コーナーストーン2-Z スーツケース



● 角の丸みを抑え、荷物がすみずみまで収納できるシンプルなデザイン

● ボディシェルには傷が目立ちにくいシボ加工入り

● 旋回性に優れ、容易に方向転換可能な双輪キャスター

● 走行時の音の発生を抑える静音キャスターを採用

● 荷物の量に応じて、マチ幅を拡張できるエキスパンダブル機能

● 身長や持ち方に合わせて多段階調整が可能なプルドライブハンドル

● 底面には底擦れを防止する凹リブを施している

● TS対応のダイヤル式ファスナーロックを採用



サイズ H60(67)×W44(48)×D28(28) cm

※()内は外寸表記です。

重量 3.9kg

容量 65リットル

素材 ABS



状態

多少使用感ありますが

まだまだご愛用いただけます！



鍵の暗証番号は初期設定の0-0-0です。



即購入大丈夫です！



購入元

大手リユースショップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ace.

コーナーストーン2-Z

スーツケース