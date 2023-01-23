『L＆T様専用美品Vivienne Westwood ダイヤモンドシェルウォッチ【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 06時 43分に出品され03月12日 06時 43分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド：Vivienne Westwood レディース 腕時計



モデル：ダイアモンドシェル ウォッチ

品番：VW-70C8



問題なく現在稼働してます。



ジュエリーのような繊細なコレクション「Diamond Shell」。人気の小さなサイズ感が可憐な美しさを表現。シェルの柔らかな色合いで表現されたダイアル中央のORB、クリスタルの煌めきを配したケースがVivienne Westwoodらしい存在感も。スタイルをワンランクアップしてくれるブレスレットウォッチです。



仕様

防水性：5気圧



サイズ

腕周り:最大サイズは画像の通りですので、大体の方は着用可能だと思います。



定価:50600円程



付属品：外内箱のみ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ L＆T様専用美品Vivienne

Westwood



ダイヤモンドシェルウォッチ