『【即】Nike トレーナー BELINDA ダブルスウォッシュ 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 00時 27分に出品され03月23日 00時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 入手困難Sサイズ！



表面はシンプルながらも存在感のあるダブルスウォッシュ、裏面はインパクトのある赤文字。NIKEの中でも秀逸なデザインでバランスのとれたトレーナーだと思います。





有名ブランドBELINDAの経営者

TOMOYA様が着用した事により即完売。



【ブランド】

Nike



【デザイン】

トレーナー 黒



【サイズ】

Sサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【即完売】Nike

トレーナー BELINDA

ダブルスウォッシュ

黒