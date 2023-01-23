『leil722様専用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 15時 19分に出品され03月29日 15時 19分に終了予定です。即決価格は62,400円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 greatLAnd ORIGINAL LOGAN 10YEARS DENIM JACKET 2nd T-BACK & PANT LOOSE XX SET UP

オンライン即完売品

上下セットになります。

新品未使用です。



greatLAnd ORIGINAL LOGAN 10YEARS DENIM JACKET 2nd T-BACK

サイズ:XL

着丈：66(背面襟付け根より裾までを測定 フロント着丈に比べて背面着丈が少し短いデザインとなります)

肩幅：59

身幅：70

袖丈：62.5





greatLAnd ORIGINAL LOGAN 10YEARS DENIM PANT LOOSE XX



ウエスト：～90（ウエスト両サイドアジャスターにて調節可能）

股上：45

股下：68

裾幅：29

ワタリ幅：38

総丈：108



常識の範囲内のお値下げ交渉は承ります。



グレートランド 大阪

古着

ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ leil722様専用