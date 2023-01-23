『SHIRO ブラックチェリー パルファン 40ml【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 48分に出品され03月22日 11時 48分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランドの特徴】

SHIROは、自然由来の成分を使用した高品質なコスメを提供するブランドです。特に香水は、独自の香りのブレンドが特徴で、日常使いに最適です。



【製品の香り】

ブラックチェリーの香りは、甘くフルーティーな香りが特徴で、心をリフレッシュさせる効果があります。特に女性に人気の香りです。



【使用方法】

適量を手首や首筋にスプレーしてお楽しみください。持ち運びにも便利なサイズ感で、外出先でも手軽に使用できます。



- ブランド: SHIRO

- 製品名: ブラックチェリー パルファン

- 内容量: 40ml

- 製造国: 日本



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容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シロ