『新品未使用 MIMI BERRY FRANCIS ショルダー 定価約5万【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 06時 18分に出品され04月04日 06時 18分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用のMIMI BERRYのショルダーバッグです。

定価49,500円でした。



フランシスという品名です。



色:ブラック,金具類はゴールド

素材:本革



特にダメージございません。



#mimiberry

#coach

#ショルダーバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミミベリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用 MIMI

BERRY



FRANCIS

ショルダー 定価約5万