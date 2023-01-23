『【お買得✨】リュミエリーナ レプロナイザー REP4D-JP【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 06時 02分に出品され03月15日 06時 02分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨ 商品説明 ✨



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たくさんの中からご覧いただき、ありがとうございます(^-^)



コメントなしですぐにご購入いただけます。大切に使ってくださる方にお譲りしたいと思っております(。•ᴗ•。)



商品の清掃やアルコール除菌をしてから、丁寧に梱包いたしますので、どうぞ安心してご購入ください。



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■ 商品名



リュミエリーナ レプロナイザー 4Dplus ドライヤー

REP 4D-G-JP





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■ 商品状態



動作良好✨

中古品のためスレ傷等ある場合がございますので、詳細は写真でご確認ください。



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お客様に安心してお取引いただけるよう、迅速な発送と丁寧な梱包を心掛けております。不具合があった場合は、返品対応もさせていただきますので、どうぞご安心ください。



この機会にぜひお求めください♪



＊大幅なお値引き交渉はご遠慮いただいております。ご了承くださいませm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり