『美品！SONY ZV-E10 デジタルカメラ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 06時 13分に出品され03月24日 06時 13分に終了予定です。即決価格は37,840円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年9月購入

室内で数回使用。外に持ち出しておらず、ほぼ新品です。





【高性能カメラ】

SONY ZV-E10は、コンパクトでありながら高画質を実現するデジタルカメラです。特に動画撮影に優れた機能を持ち、VlogやYouTubeコンテンツ制作に最適です。





【豊富な付属品】

三脚やUSBケーブル、取扱説明書が付属しており、すぐに使用を開始できます。特に三脚は安定した撮影をサポートします。



【使いやすいデザイン】

ブラックのスタイリッシュなデザインで、持ち運びにも便利。操作性も良く、初心者から上級者まで幅広く対応しています。



- ブランド: SONY

- モデル: ZV-E10

- 付属品: 三脚、USBケーブル、取扱説明書

- 色: ブラック

- レンズ: E 15-50mm F3.5-5.6 OSS PZ

- レンズキャップ: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー