『AirPods Pro 第2世代【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 09時 36分に出品され03月09日 09時 36分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル名...AirPods Pro

世代/種類...(第2世代)

ケース/種類...Lightningコネクタ



動作確認済み、充電持ちも良く問題なく使えます。

右耳のイヤーチップの中が破れていますので画像4枚目を参照してください。また、シリコン部分も少し切れています。

細かい傷もございますのでご了承の上ご購入お願いします！





Apple アップル ワイヤレスイヤホン ライトニング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル