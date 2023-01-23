『AirPods Pro 第2世代【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 09時 36分に出品され03月09日 09時 36分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|アップル
どーれ(マイ)様専用bowers&wilkins pi7
¥ 7800
RRK208 SHOKZ OpenRun Pro 骨伝導イヤホン S810
¥ 10140
ue5pro カスタム ultimate ears
¥ 11500
Apple AirPods 本体 ホワイト
¥ 7800
国内正規品 未使用 エアーポッズプロ第2世代
¥ 15000
AirPods Pro 第一世代
¥ 10530
Bose Ultra Open Earbuds（ケース付き）
¥ 13500
Bose QuietComfort Ultra Earbuds
¥ 12000
SONY LinkBuds WF-L900 極美品‼️
¥ 7371
Galaxy Buds2 Pro ボラパープル【新品未開封】
¥ 10335
AirPods Pro
¥ 10140
【美品】Astell&kern AK ZERO 2
¥ 38760
Bose QuietComfort Earbuds II 2
¥ 10995
JVC HA-FW01 UTWS1 MMCX付き
¥ 8970
AirPods Pro 2 【新品】【未開封】
¥ 16500
JBL TOUR PRO3 ブラック
¥ 13416
新品未使用 ブラック SONY ソニー WF-1000XM5 ブラック
¥ 14000
SONY WF-1000XM5 ワイヤレスイヤホン ブラック 新品未使用
¥ 14000
落札価格12250円
336 入札履歴
終了
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